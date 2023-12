La conversación que tiene un marroquí con su madre sobre las ayudas es más que una indirecta

El usuario de TikTok @monirosky ha publicado un vídeo de la conversación que ha tenido con su madre tras ponerse un chándal de la selección española y decir esto de las supuestas ayudas que todos los extranjeros reciben en España.

"Mamás, ¿has visto mi nuevo chándal? ¿Te gusta? Moros a su país, viva España", ha soltado el joven para provocar a su progenitora, a lo que ella ha respondido con un "viva Marruecos".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Cuando el chico le ha dicho que Marruecos no le había dado nunca nada, la mujer le ha recordado que España tampoco. "Me ha dado ayudas", ha asegurado el marroquí entre risas, dando a entender que no ha sido así.

"¿Tú tienes ayudas? Siempre dicen que a los moros les dan ayudas", ha insistido el internauta.

Y con esta tajante respuesta ha concluido su madre el tema: "Yo nunca he tenido ayudas de nada. Siempre he ido a trabajar, y tu padre también, levantando el país".