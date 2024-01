La denuncia de una madre por lo que le dan a sus hijos en el comedor escolar: paga 9,40 euros al día

Los comedores tanto escolares como de residencias de mayores o de los hospitales dejan de vez en cuando imágenes pobres respecto a las comidas y a los menús que ofrecen a niños, ancianos y clientes.

La última en denunciar un caso de menú insuficiente ha sido la madre de un alumno de un comedor escolar. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter.

"¿Veis normales estas raciones del menú del colegio de mis hijos? Pues así cada día. Con razón salen con hambre. Precio menú: 9,40 euros/día", ha escrito la autora del tuit junto a la foto de un menú.

En esa imagen se puede ver una bandeja compuesta por dos platos, que son una especie de guiso con patatas y trozos de carne y una tortilla pequeña con verdura. Además, hay un yogur y un vaso de agua.

"A cualquier cosa le dicen 'guiso de patatas con magro'. Quina vergonya!! 'Verduras salteadas'… habrán saltado de la bandeja y se habrán ido a otra parte", se ha quejado en un segundo tuit.

La denuncia de la madre se ha hecho viral y ya ha superado las 230.000 visualizaciones y el millar de me gusta. Además, ha respondido a usuarios que le decía que ese precio también incluye la vigilancia de los alumnos, aunque le reconocía que era raciones ridículas y nutricionalmente poco equilibradas.

"Lo sé.. es la 'justificación' que siempre nos dan en relación al precio. Y no, no me vale", ha denunciado.