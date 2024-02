La emotiva carta de una joven a la niña que fue tras sobrevivir a un cáncer: para reflexionar

La usuaria @chicaparaguas86 ha escrito en su cuenta de X "una carta a la niña" que fue, como una forma de contar por todo lo que ha pasado. "Hola pequeña. Seguramente estás despierta todavía, mirando las sombras de la estantería de tu cuarto. Siempre te ha costado dormir", ha comenzado.

Y así ha seguido: "Sé que pensabas mucho en la muerte y en no despertar, como los amigos del hospital a los que ya no volvías a ver, pero eso no va a pasarte. Tú te vas a hacer mayor. No tengas miedo, estoy aquí. Contigo".

A continuación, ha confesado que en ciertos momentos se ha sentido "un poco sola". Sus padres no le explicaron "nada del cáncer" que sufrió, "porque asumieron que lo entendía todo, y nadie nunca hablará de ello fuera del hospital", excepto con ella misma.

"Esos pensamientos que te acompañan son ansiedad. Esas inseguridades que tienes no son reales. De verdad. Esa necesidad de que te quieran, te acepten y te cuiden, es normal, pero tendrás que quererte, aceptarte y cuidarte tú primero", ha dicho a modo de aprendizaje personal.

También ha admitido haber llorado y haber sentido "ira e incomprensión, pero, sobre todo, muy sola", ha insistido, "incluso estando rodeada de gente, por la sensación de no encajar, y lo acabó haciendo·", con el tiempo.

"El principal aprendizaje es que no fue culpa tuya. Tú no elegiste tener cáncer. Tú no elegiste estar enferma. No es tu responsabilidad cuidar de papá y mamá para que no sufran más. Puedes quejarte de las cosas", ha explicado a su 'yo' del pasado.

Para terminar, le ha asegurado tener "derecho a llorar, y a preguntar", y es que se tuvo que hacer "mayor muy pronto". Y con esta emotiva frase, ha concluido el escrito: "Vas a aprender a perdonarte. Dame la mano, soy yo. Soy tú. Somos nosotras".