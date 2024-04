La familia del 2º piso que acaba de tener un bebé deja a los vecinos un cartel memorable

Acostumbrados a peleas, broncas vecinales, inquilinos que lanzan basura por la ventana y otras cuestiones escatológicas, el cartel que acaba de compartir Líos de vecinos es un soplo de aire fresco para X, anteriormente Twitter, una red social en la que lo positivo se ve menos que lo negativo.

Una familia que acaba de tener un bebé ha querido tener un detalle con los vecinos por las posibles molestias ocasionadas por los llantos de la criatura y ha dejado un cartel tan maravilloso como memorable.

"Hola vecinas/os soy Diego, vuestro vecino del segundo. Tengo seis meses y medio y a veces lloro y grito mucho (a veces grito de emoción, no puedo contenerme). Seguramente alguna noche os he despertado y algún día no os he dejado descansar. Ahora estoy esperando a que me salgan los dientes y estoy un poco más chinchoso (aunque eso os lo imagináis porque me escucháis todos los días)", empieza diciendo la nota.

Y prosigue: "Mi mamá y mi papá a veces se agobian y me dicen que eso no puedo gritar y llorar tanto, pero yo aún no entiendo. Espero que poco a poco aprenda a estar más tranquilo. Queremos tener este pequeño detalle para que os endulcéis un poco el día y para agradeceros toda vuestra paciencia".

Junto a la nota hay una caja de bombones para hacer más llevadero la posible falta de descanso por los llantos del pequeño Diego. La publicación lleva poco en la red social de Elon Musk pero ya está cosechando mucho éxito.