La frase con la que Jorge Javier dice lo que piensa de la reina Letizia no es un tema menor

Jorge Javier Vázquez ha dado que hablar con la columna que ha dedicado en Lecturas a los reyes de España y, más concretamente, a la reina Letizia. Todo parte de una conversación con la periodista experta en Casa Real Pilar Eyre, quien, según Vázquez, "está entusiasmada con todas las informaciones que tienen que ver con la reina Letizia". A él, sin embargo, le dan igual.

Eyre le respondió que desde que presentó el libro de Pedro Sánchez no hay quien tosa al presentador de Sálvame. Reflexionando, el presentador intenta explicar por qué le da igual todo lo que le pase a la reina Letizia y deja una frase de lo más comentada.

"'Pero a mí, ¿por qué no me interesa nada de lo que le pase a esta señora?'. Y no tengo clara mi respuesta. Me cae bien desde siempre. Desde el momento en el que apareció en la vida de Felipe y lo más rancio-casposo de nuestro país se rasgó las vestiduras porque la muchacha no tenía una gota de sangre azul en su cuerpo aunque, como se demostró tiempo después, en su cuerpo atesoraba mucha más decencia que reyes, duques y hasta infantas", escribe el presentador.

Después, explica que los reyes le aportan poco, que le costó diferenciar a las dos hijas de Felipe y Letizia y que sabe que una hipotética conversación con la reina "no sería más que un compendio de tópicos y lugares comunes".

Sobre este asunto señala: "¿Hacen bien nuestros Reyes en ser tan perfectitos en sus apariciones? Creo que ya no. Personalmente me aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales. Vivimos en la era del compromiso. Sabemos qué piensa cada uno y a partir de ahí decidimos seguirle o ignorarle".