La gente está flipando con un producto que vende Primaprix: "Ya me está saliendo por las orejas"

La usuaria de TikTok @unachama.es ha dejado de piedra a multitud de personas al mostrar en esa red social el llamativo producto que ha encontrado en la cadena de supermercado Primaprix.

En su publicación, que supera los 44.000 'me gusta', muestra un kilo de queso en lonchas. "En este caso emmental, 3,95 el kilo; 3,95 el gouda y el edam en 2,95", dice mientras asegura que probó el emmental y está "muy rico".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras eso, la usuaria de la red social X @IreneSGuadalupo también ha publicado un mensaje sobre el producto en el que bromea: "Pues no ha tenido el marido mejor idea que comprar UN PUTO KILO DE QUESO EN LONCHAS en el Primaprix. Que a mí me gusta el queso, pero es que caduca el 22 DE FEBRERO, y ya me está saliendo por las orejas 🤢".

"Es que ese Primaprix es muy peligroso 🤭🤣🤣 tengo docenas de velas (menos mal que no caducan 🤣)", responde un usuario.

Otros resaltan que, pese a que es mucha cantidad, la fecha de caducidad es el 22 de febrero, por lo que hay tiempo de sobra para consumirlo: "1kg no es nada, y hasta el 22 de Febrero queda mucho, haz fondue de Havarti".