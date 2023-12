La geolocalizaron un año entero por dejar el teléfono un minuto a un conocido: mucho cuidado

Revisar si hemos dejado una cuenta ajena de Instagram o Gmail en nuestro es el consejo que ha dado @lu.jimenezu a sus seguidores de TikTok. Lo ha advertido por la experiencia que vivió en primera persona cuando le dejó el teléfono a un conocido y, sin darse cuenta, empezó a notar cosas extrañas.

"Durante casi un año me estuvieron geolocalizando las 24 horas del día", ha iniciado explicando en el vídeo, que ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones y 20.000 me gusta.

"Hay una persona que creo que está un poco obsesionada conmigo, coincidí con ella hace uno o dos años y me pidió que le dejara el teléfono un momento", ha explicado. Aceptó sin problema, comprobando que no se metiera "en nada raro", se fue al baño y después le devolvió el móvil. Ha contado, además, que esa persona después desapareció de su vida "por motivos de la vida, me dejé de llevar con él".

La historia se torció y empezó a haber casualidades que la hicieron sospechar. "No dejaba de encontrarme a esa persona, llegaba a mi casa y me la encontraba por todo, también en un restaurante, en un centro comercial... Allí donde iba", ha manifestado.

Tras un tiempo sin decir nada, pidió consejo a su amigo de la universidad y este le preguntó si había revisado que no tuviera la cuenta de esa persona con la sesión iniciada en su teléfono. Ella respondió que no lo había hecho porque, en ese caso, tendría que haber recibido notificaciones.

Cuando le prestó el móvil a su amigo, se confirmaron las sospechas: abrió la aplicación de Gmail, seleccionó la opción 'Gestionar cuentas' y @lu.jimenezu lo vio claro: "Tenía la cuenta de Gmail abierta de aquella persona, y había la opción de revisar los dispositivos que tienen iniciada la sesión para saber donde estás".

"Revisad que no tengáis cuentas de Instagram o Gmail abiertas en vuestro teléfono porque pueden localizar dónde estáis, da mucho pánico", ha finalizado.