La Guardia Civil alerta de la 'estafa del cliente fiel': ojo si siempre compras en el mismo súper

La Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales de una estafa en la que es muy fácil caer si sueles comprar siempre en el mismo supermercado y eres socio del mismo.

"Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo. Probablemente tú seas socio de ese supermercado y no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado", dice la Benemérita.

En los ejemplos que pone, en uno de esos correos (en los que los estafadores se hacen pasar por el supermercado en cuestión) se le dice al cliente que "la lealtad tiene recompensa" y que le ha tocado un juego de sartenes que tiene que reclamar gratis pinchando en un enlace.

"Y sin saberlo no sólo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta de supermercado, sino que también le has dado acceso a todos tus datos personales, incluida tu tarjeta bancaria", avisa la Guardia Civil.

Por eso, la agente que aparece en el vídeo aconseja: "Recuerda, revisa bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta, revisa también la gramática y la ortografía, si te suena extraño desconfía".

"Y, sobre todo, no te descargues ningún adjunto ni clickes en ningún link", añade. En los comentarios al mensaje, una usuaria avisa: "Me lo mandaron de Carrefour, un lote de sartenes gratis pero NO CAI😏". Y otro: "A mí me pasó con Leroy Merlín 😢".