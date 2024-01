La imagen que ha recordado Brays Efe al ver a Pablo Motos con Sofía Vergara tiene su importancia

La entrevista que Pablo Motos hizo a la actriz Sofía Vergara en El Hormiguero lleva ya varios días siendo lo más comentado en las redes sociales. Las respuestas, para mucha gente pullas, que Vergara lanzaba al presentador están dando mucho juego.

Especialmente comentado está siendo el momento en que Motos se mofó de cómo la actriz pronunciaba en inglés Modern Family. "Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?", le replicó Vergara.

Pero hay más. Motos también soltó: "Hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira. Y es que eres rubia natural". Y ella no se cortó: "¿Tú naciste con ese pelo de ese color, te lo teñiste? Entonces, por qué me lo voy a teñir yo".

Tras ver ese tipo de respuestas, el actor Brays Efe ha recordado algo que tiene su importancia. "La primera vez de Sofia Vergara en el Late Show de David Letterman, en 2003 promocionando la película Chasing papi, el presentador estaba enfermo y le sustituyó… Bill Cosby".

"La entrevista no está online ya, pero es mítica por cómo Sofía Vergara se maneja. Curada de espanto", remata.

En aquella entrevista, Bill Cosby le dijo cosas como: "Los hombres te miran y sólo piensan en pecado" o "Me haces sentir joven de nuevo. Me haces sentir muy... mmmm... excitado. Mírame".