Sofía Vergara no se corta y acribilla a pullas a Pablo Motos: "Eso te pasa por mentiroso"

Sofía Vergara se ha convertido en una de las actrices más queridas por su público (y también la mejor pagada del pasado 2023). En gran parte esto se debe a su papel como Gloria Pritchett, en Modern Family, pero no queda ahí y menos aún en las tablas con las que cuenta delante de las cámaras.

Vergara demostró este lunes en su visita a El Hormiguero (Antena 3) con motivo de su nueva serie Griselda (Netflix) que no se calla y que es capaz de soltar zascas a Pablo Motos si no está de acuerdo con sus afirmaciones.

La actriz empezó llamándole "mentiroso" después de que Motos asegurase que se había visto la serie de Netflix completa y que iba a ser un "pelotazo mundial". "No te creo ese cuento de que te la hayas visto toda. ¿Cuántos capítulo son?", le inquirió la colombiana. "¿Tú sabes lo que va a pasar en el final? ¿Quedo viva o quedo muerta?", añadió con sorna.

Entonces Motos respondió con una cita de Pablo Escobar del inicio de la serie: "Pablo Escobar: el único hombre al que le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos". "Es Blanco, pero como se la vio entera la serie… [...] Sabía que te iba a coger, eso te pasa por mentiroso", añadió la actriz.

Eso no quedó ahí, la colombiana continuó respondiendo al presentador que le preguntó si había bebido mucho en Navidades. "No quería estar tan gastadita a los 51 años”, bromeó la invitada, ante lo que Motos le dijo que no le iba a hacer ningún piropo por su edad. "No me importa, porque mira cómo aplauden", añadió.

Vergara continuó hablando de este último proyecto y del desafío que le había supuesto el cambio hacia un papel más dramático. "Yo en Modern Family estaba feliz divirtiéndome con mis amigos, aquí aprendí a fumar, a matar, todo era una pesadilla", detalló, ante lo que Motos dijo que ya había respondido ella a todas las preguntas de la entrevista. "Haz preguntas más precisas si no quieres que te responda genéricamente", le espetó la intérprete.

"Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?"

También le respondió cuando Motos se mofó de cómo pronunciaba Modern Family. "Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?", le soltó.

La intérprete, que buscó en todo momento la complicidad del público asistente respondió también a los comentarios sobre su físico. "Hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira. Y es que eres rubia natural", preguntó Motos. "¿Tú naciste con ese pelo de ese color, te lo teñiste? Entonces, por qué me lo voy a teñir yo", le respondió Vergara.

Ante las preguntas del presentador sobre cómo lograba gustar a todo el mundo —ni el jamón gusta al 100% de las personas", enfatizó el valenciano— la colombiana ni corta ni perezosa tachó su comentario de "envidia". "Suena un poquito de envidia... No sé si esto es una pregunta de verdad", añadió.

Tras el revuelo generado este martes, Motos ha decidido tomárselo con humor y ha compartido un post en Instagram con un fragmento de la entrevista alabando la naturalidad de Vergara: "Los mejores chistes son los que no te esperas. Grande Sofía Vergara. Enamorado de su capacidad para el show".