La paella vista en un restaurante de Australia que indigna: "No lo llamaría así, no es bonito"

La usuaria de Tik Tok Marta Registrada, una española que trabaja como camarera en un pueblo del norte de Australia, ha publicado un vídeo sobre la paella que dieron en su local como plato especial del día.

"¿Cómo molestar a una persona española en segundos? A todo lo que quieras cocinar lo puedes llamar paella, tortilla de patatas, croquetas, etc. Yo trabajo en un restaurante en el norte de Australia y se les ocurre de plato especial paella, estos son sus ingredientes", afirma.

Marta publica una foto de los ingredientes de la paella: gambas, vieiras, mejillones y chorizo picante, servido todo con pan de ajo. "El chorizo es el patinazo que veníamos venir y el pan es lo típico de Valencia", valora irónicamente.

El precio es de 34 dólares y la imagen lo dice todo: "Creo que ha caído un poco de arroz en este plato de sobras que tenían por la cocina", asegura la joven, que añade que a ella no le pagan por opinar, pero que un cliente de nombre desconocido sí que ha dado su valoración con una nota.

"No llamaría a esto paella, no es bonito. Una paella tiene todos los ingredientes cocinados juntos y la base es pimentón, pimiento y azafrán y no tomate", escribió el cliente, a lo que Marta remata con un "lo fácil sería llamar a esto marisco con arroz".