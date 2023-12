La reacción más sonada a esta polémica escena de Pablo Motos con su última invitada en El Hormiguero

Pablo Motos está siendo objetivo de numerosas críticas por una escena que ha protagonizado durante la entrevista a la influencer Lola Lolita en El Hormiguero.

"Tengo pánico a sentir una aguja que me saca sangre del cuerpo. Y eso hay gente que no lo entiende", dijo la joven, que ya protagonizó hace tiempo un vídeo en el que se le veía sufrir mucho por un análisis de sangre.

"Pero si la sangre eres tú por dentro", le respondió Motos, antes de sacar una jeringuilla y ponérsela a unos centímetros a Lola Lolita: "Mira, me he sacado hoy. Esta es antes de que se coagule porque si no le pones heparina se coagula y se hace un gurruño".

Ante la cara de angustia de la invitada, Motos le dijo: "¿Ya? ¿Te estás mareando de verdad?". Y ella avisó: "Me pongo floja, no es broma".

En medio de esa polémica y de las críticas, la usuaria de TikTok @jennicm95 ha publicado su respuesta, que en apenas cuatro horas superaba ya los 6.000 'me gusta'.

"En qué momento te puede parecer buena idea que si una personas te está diciendo: oye, me dan pánicos las agujas, me da asco ver la sangre, cosa que nos pasa a muchísima gente, no es una locura", empieza diciendo.

"Por mucho que digas: tienes la sangre dentro. Ya, cielo, también tengo el corazón dentro y si me lo plantas en la mano me va dar un asco que me voy a morir hijo de mi vida. Es algo normal, no pasa nada, no tienes que ridiculizar a tu invitado", insiste.

"Es que yo soy ella y en ese momento cojo me levanto y me voy. La suerte que tienes es que es una niña que va a cumplir con el contrato. Pero se lo haces a otro y te dice: mira chico, vete a tomar pol saco, yo me levanto de aquí y me largo", advierte.

Y sigue: "Te estoy diciendo algo que me molesta y tu solución ¿cuál es? Hacer lo que me molesta. Luego es el primero que te hace su speech motivacional y venga contra el bullying y no te dejes pisotear por nadie. Y eres el primero que a tus entrevistados los tratas como si fuesen basura cuando no son estrellas de Hollywood a los que tienes que chupetear los talones".

"Si han cancelado Sálvame por las barbaridades que hacían no sé por qué permiten que este señor siga en antena", zanja.