La solución de Gonzalo Bernardos para el problema del alquiler provoca una reacción inmediata

El popular economista Gonzalo Bernardos ha intervenido la noche de este sábado en el programa laSextaXplica, donde ha dicho que controlar el precio del alquiler no es la mejor solución para acabar con el problema de la vivienda.

Sobre la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid, Bernardos ha asegurado que "la población donde más demanda hay es Móstoles, no ya Madrid".

A continuación, ha afirmado que "el control de precios hace que lo que ha hecho mal la administración lo paguen los propietarios". "Y los propietarios dicen: 'Si realmente me van a fastidiar por poner viviendas en alquiler, dejaré de ponerlas'", ha expresado.

"Segundo, los inquilinos que se aprovechan del control de precios, no se van, no rotan, y por lo tanto no hay vivienda para los que quieren alquilarla. Y esto, el control de precios, se lleva aplicando casi un siglo, y nunca ha funcionado", ha agregado.

A continuación, el economista ha dado una solución, según ha afirmado: "Es muy sencilla, pero a la administración le va a costar dinero. La idea es que, por ejemplo, si tenemos en Madrid viviendas a 1.100 euros, que 600, 500, lo paga la administración".

Esta propuesta ha provocado un revuelo inmediato en el plató de la Sexta. "Es decir, que entre todos financiemos a esos propietarios", ha replicado, indignado, José María Camarero. "Evidentemente, si la administración no ha sido capaz de solucionar el problema, la ha de solucionar a través de los privados", ha contestado Bernardos ante esto.