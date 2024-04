La tortilla que le han puesto en la Feria de Sevilla es para verla: ojo cuando le da la vuelta

La cuenta de TikTok @pruebaconnosotros1 ha compartido con sorpresa cómo era la tortilla que le sirvieron en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla.

En la publicación, se pregunta si realmente es "una tortilla o un bolso" antes de agarrarla con la mano, girarla un poco y ver que, efectivamente, el interior está casi hueco.

En las reacciones, algunos usuarios piden no generalizar ni decir que en la Feria se come mal, ya que según argumentan la calidad va en función de cada caseta. "¿Pero por qué generalizas las has probado todas? Cada caseta tiene gente distinta", dice uno.

Otro, en el mismo sentido, señala: "Eso en la caseta que te ha tocado. No todas son iguales".

Algunos usuarios, en cambio, se quejan de que por lo general el nivel de la comida de las casetas es bajo en relación con su precio. "Pagas un dineral para comer mal. No lo entiendo, parece que ellos te lo regalan", dice uno.

Otro señala: "Por norma general en las casetas se come mal y caro. Hay alguna excepción, muy pocas, pero alguna hay que está bien".

Y otro bromea con el aspecto de la tortilla: "Es un como un pan de pita. La tienes que rellenar".