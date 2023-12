Las normas de un instituto de Sevilla que indignan en redes

Los internautas de TikTok se han indignado con las estrictas normas de un instituto de Sevilla que ha revelado la usuaria @sashasharma0. "No es que sea estricto porque es un instituto privado, es público", ha dicho al principio del vídeo, que ya cuenta con 1,2 millones de visualizaciones y casi 200.000 me gusta.

"No se puede entrar con móviles, no es que tengan que estar apagados, sino que si te pillan que lo llevas, te lo quitan y hasta que no vengan tus padres a por él al día siguiente no te lo dan", ha explicado, cuestionando la norma porque ha indicado que ella vive a una hora del instituto y se ha preguntado cómo pretenden que vaya a su casa sin móvil.

Otra de las normas de las que se ha quejado es el de la vestimenta: "Las niñas no pueden ir en pantalones cortos aunque haga 40 grados y los niños no pueden ir en pantalón de chándal porque te dicen que no vamos a un gimnasio, pero en pantalones cortos sí pueden ir". También está prohibido que a las chicas se les vea cualquier parte del sujetador, por lo que "no se puede llevar tirantes, y depende del profesor te llaman la atención o no".

No se les puede ver la barriga, "no se te puede ver la carne, porque hacen que llames a tus padres para que te traigan un pantalón nuevo y te cambies". Además, tampoco pueden llevar sandalias porque no se le pueden ver los pies.

Una de las reglas con las que sus seguidores se han sentido más identificados e indignados es el de los baños. "Entre clase y clase no se puede ir al baño, te echan la bronca si te ven por el pasillo, ni siquiera durante el recreo, tiene que ser nada más empezar y tienes que esperar una cola enorme porque solo hay un baño de niñas en la planta", ha manifestado, detallando además que el instituto tiene dos recreos para que no vayan al servicio entre las clases.

"Si llegas tarde a una clase no puedes entrar. Si por la mañana llegas aunque sea cinco minutos tarde, te cierran las puertas y debes justificar el motivo, te hacen firmar y ni siquiera puedes subir a clase, te tienes que quedar en la biblioteca, perdiendo la hora innecesariamente", ha afirmado.

La norma que más le ha indignado es la de "llamar a los profesores por 'usted', tenemos que referirnos a ellos como don y doña". "Y hay mil cosas más...", ha finalizado.