Le dan un golpe al coche en el garaje y le dejan esta nota: la reacción al leerla es unánime

Una multitud de conductores conoce bien una sensación frustrante: ir a por su coche y ver que alguien le ha dado un golpe y que, quien haya sido el responsable, se ha ido sin dejar sus datos para pagar el arreglo.

Pero, a veces, hay historias que son un rayo de luz para seguir confiando en la humanidad. Por ejemplo, la que ha compartido en TikTok el usuario @el_bandido_dimensional, que ha subido a la red social una foto del post-it que le dejó pegado a su vehículo el dueño de otro que le golpeó de forma accidental.

"Hola, disculpe, sacando el coche del parking le hemos rozado en la parte izquierda trasera", se lee en el cartelito, donde han escrito un número de teléfono al que contactar.

Aunque en otra foto se ve que el golpe es considerable, en los comentarios son una multitud los usuarios que celebran el comportamiento cívico del otro conductor.

"Por lo menos te deja la nota. Un 10 para ellos...muchos salen corriendo😉", dice una persona. Otro dice: ";adre mía, ojalá me hubiesen dicho a mí eso. Me hicieron el coche polvo".

"Qué suerte que te haya dejado la nota, a mí nunca me la dejan 🤬", se lamenta otro. Y uno más: "El otro día me pasó lo mismo en el parking del supermercado. Me dejaba el número (incompleto). Menos mal que alguien le vio, le paró y me avisó".