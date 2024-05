Le dicen que se vaya a las afueras por no querer pagar 1000 euros de alquiler y su respuesta es sublime

La creadora de contenido Sara Flores (@ssarafflores), que "utiliza TikTok como un diario" ha contestado de forma sublime a un comentario que le decía que, si no quería pagar 1.000 euros de alquiler, que se fuera "al extrarradio y punto, no quieras pagar mil y vivir en el centro".

"Cariño, no estoy mirando en el centro, pero he mirado, por supuesto, dentro de la M-30, pero es intocable si tú quieres vivir en una casa decente", ha explicado al principio del vídeo, que cuenta con más de 3.600 'me gusta'.

"No puedes vivir ahora mismo dentro de la M-30, pero me hacen gracia los comentariso de que me vaya a Fuenlabrada, a Getafe... Genial, es que voy a seguir pagando mil euros o más", ha expresado, ahondando en la cuestión más en profundidad.

Se ha quejado de que el alquiler cueste 1.000 euros ya que es "el sueldo de una persona". Y tiene suerte, tal y como ha dicho, de vivir con su pareja, pero en cambio, la gente que quiere indpendicarse, "¿qué?".

"Estamos hablando del SMI en un alquiler. No quiero pagar 1.000 euros y no tengo alquileres decentes por menos de eso, y tampoco me iré a Getafe cuando no nos viene bien", ha confesado.

Finalmente, ha pedido al Gobierno que haga algo ya. "Tiene que regularlo ya porque esto es imposible, y doy gracias a que tengo una situación privilegiada, porque hay gente que lo tiene mucho peor", ha rematado.