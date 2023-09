Le dicen a una española que los europeos no nos bañamos y la respuesta que da es de 10

La usuaria de TikTok @dafnemochilera ha dado una rotunda respuesta a un comentario que ha recibido y que tiraba del tópico que circula por internet de que los europeos se lavan poco.

Todo ello después de que afirmarse que en India no huele mal como dice mucha gente. "Es que los europeos no se bañan tanto así que buenooooo.... puede que por eso no te moleste", le dijo un seguidor.

@dafnemochilera ha respondido, primero con ironía, en un vídeo: "Pues tienes razón, la verdad es que en Europa nos bañamos menos que vosotros. De hecho, en España es que normalmente ni siquiera nos bañamos. ¡Me han contado que vosotros os bañáis todos los días incluso a veces dos y tres veces al día! Por favor, confirmadme esto en comentarios, porque me parece una locura".

"Nosotros en España lo que normalmente hacemos es que en el súper y a veces en la farmacia venden unas pelotitas de estiércol. Cogemos un cachito de ese estiércol y nos lo extendemos por la noche muy bien por toda la piel. Primero por la cara, haciendo un masajito. Y luego por todo el cuerpo. Y vamos a dormir. No es necesario aclararlo ni nada porque por la noche la piel absorbe todos los nutrientes del estiércol y por la mañana nos levantamos limpios e hidratados", prosigue.

Y remata: "Además, tenemos un sudor muy característico que huele a perfume. El mío, por ejemplo, huele a vainilla. Entonces yo todas las mañanas cojo un poquito de mi sudor y me lo extiendo por el cuello, detrás de las orejas y la muñeca y así huelo todo el día a vainilla. Así que no es necesario bañarse para nada".

Luego, más en serio, la usuaria ha remarcado que, obviamente, todo eso es broma: "Claro que nos bañamos. Yo al menos todos los días y a veces dos o tres si hace mucho calor. ¿Pero sabéis lo que no haré nunca? Prejuzgar a todo un continente".

"Así que os recomiendo que tengáis la mente un poquito más abierta y prejuzguéis un poquito menos. Y claro, la gente huele diferente según lo que coma, de dónde sea, pero eso significa que tenemos olores corporales diferentes, no que no nos bañemos", zanja.