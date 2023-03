Le gasta una broma a su abuela de 103 años y acaba siendo todo un fenómeno viral en TikTok

TikTok se ha convertido en el lugar destinado por muchas personas a crear contenido con familiares más mayores y, en ocasiones, acaban formando vídeos tan curiosos que se acaban haciendo muy viral en la red social.

Es lo que ocurrió con un vídeo que publicó hace unos meses el perfil @labisayeya. La nieta de la protagonista, de 103 años, quiso gastarle una broma que ha arrasado en la red.

En el vídeo, de poco más de cinco minutos, su nieta aseguró que "nos hemos enterado de que el Gobierno está dando unas ayudas a las familias que tienen familiares que tienen más de 95 años".

"Dicen que enviando un vídeo y explicando la situación, es más fácil que te den la ayuda. Entonces, vamos a grabar un vídeo explicándolo y hay que no mentir mucho, pero engañar", justificó.

Tras iniciar el presunto vídeo, la nieta de la protagonista explicó que "me llamo Rosa Esteban, tengo 52 años, y vamos a explicar la situación en la que nos encontramos".

"Yo ahora mismo me encuentro sin trabajo, mi hijo también. Yo me dedico a recoger cartones en la calle", señaló, justo cuando su abuela no pudo evitar decir que "qué dices".

"Mi abuela de joven trabajó en el circo, fue domadora de leones y, bueno, cuando trabajaba en el circo lo ganaba muy bien, pero, a día de hoy, van muy mal", prosiguió, provocando la risa de la protagonista.

En la intervención, siguió bromeando con que su abuela "trabajó también de trapecista, se cayó y desde que se cayó, no puede caminar". "Se rompió las piernas y no ha recuperado la movilidad", añadió.

"Está muy deprimida, lo está pasando muy mal. Y, en una de esas, del susto se quedó muda, no puede hablar. A esto hay que añadirle que hace unos meses conoció a un chico y ahora se ha quedado embarazada. Está de cinco meses, trae gemelos y va a ser muy duro", expuso, mientras la protagonista no dejaba de reírse, hasta que le confesaron que "era una broma".