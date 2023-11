Le gasta una broma a su abuela y su reacción acumula más de 3 millones de visitas

Leti Bermea publicó en su cuenta oficial de Tik Tok, bajo el usuario @letibermea, una broma gastada a su madre con su hija como protagonista estrella.

La niña pequeña le envía un audio privado vía WhatsApp diciendo que le dolía la cabeza, pero su madre estaba dormida: "Abuela, buenas noches, mi madre está dormida y me he puesto el termómetro porque me duele mucho la cabeza. Para no despertarla a ella te he preguntado a ti, para ver si tengo o no tengo fiebre".

Lo que su abuela no esperaba era lo que iba a ver en la foto que su nieta 'le envió'. El termómetro marcaba 38,5ª, pero tardó un poco en darse cuenta del detalle: estaba lleno de caca: "Si que tienes fiebre, pero ¿dónde te has puesto el termómetro, en el culo?". "En el culo, ¿sino, dónde es?", le responde su nieta.

Su abuela, algo impactada, le replicó que llamara a su madre dormida y que le diera un medicamento, porque ahora también le dolía "un poquito el culo". Sin embargo, la niña, Rocío, le repetía: "¡Abuela, envíame un audio, que no se leer!".

"Pero abuela, cómo le voy a decir a mi a madre que me he metido el termómetro por el culo, ahora me va a reñir, que ella se lo mete en la boca y está llenísimo de mierda", le explicó. "Pero cómo no se lo vas a decir, y habrá que limpiarlo... El termómetro se pone en el sobaco, en la boca, en la ingle", le replica por última vez antes de que hija y madre cómplice estallen de risa: "¡Abuela, que es una broma!".

La broma acumula ya casi 4 millones de visitas

Lo que más ha causado furor en las redes sociales ha sido, sin duda, Rocío: "Le ha hecho la tarde a la abuela". "Sabía que iba a ser bueno pero cada vez ha ido a mejor", se repite varias veces en los comentario.

La risa de la abuela al creer que la niña se había equivocado a la hora de ponerse el termómetro también fue de lo más comentado en la publicación: "Hacía tiempo que no me reía tanto".

En un segundo vídeo, la abuela ya empieza a bromear de nuevo con su nieta: "Cómo os habéis quedado conmigo, qué barbaridad, con lo vieja que soy...".