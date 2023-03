Le gasta una broma a su madre y la reacción de esta triunfa al momento en TikTok

La usuaria de TikTok @aleagullosm ha gastado una broma a su madre y la reacción de esta ha triunfado al momento en TikTok, donde ya acumula más de un millón de me gusta y miles de comentarios.

"Me he ido a un sex shop y he comprado esto para hacerle una broma a la Chelo diciendo que mi novio me lo ha regalado para la moto", ha comenzado a explicar la tiktoker. Tras estas palabras, ha mostrado el objeto en cuestión, una máscara de cuero con forma de cabeza de perro.

A continuación, se ha puesto la máscara y ha esperado sentada a su madre que, tras tocar la puerta y verla, ha reaccionado llevándose las manos a la cara de la impresión.

Al decirle que se lo ha regalado su novio para la moto, su madre reacciona con un tajante: "No te creo". "¿A que mola? Es rollo sado", le responde esta. "No te creo, quítate esto. O sea, quítate esto por favor", ha repetido.

"Quítate esta asquerosidad ahora mismo, estoy es una degeneración", ha insistido mientras ha forcejea con su hija para quitarle la máscara.

"Esto será broma, ¿no?", ha vuelto a decir dirigiéndose ahora al novio de su hija. "Es para la moto", ha contestado este siguiendo la broma de su pareja. "Para la moto sí, para la moto... mami", ha sentenciado la madre.