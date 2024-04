Le llaman "raro" porque no bebe alcohol y no le gusta salir de fiesta y arrasa con esta respuesta

El usuario @christiaanstvzz está provocando una enorme oleada de 'me gusta' y de comentarios con la respuesta que ha dado a través de esa red social a todos aquellos que le llaman "raro" por no gustarle, entre otras cosas, salir de fiesta.

"El otro día me llamaron raro porque no bebo, no fumo y odio la fiesta, no me gusta salir de fiesta", empieza poniendo en contexto el usuario.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Claro, yo soy raro, pero tú, que te gastas seis euros diarios en un paquete de tabaco, pasa básicamente matarte, y pierdes cada fin de semana más de 60 euros en beber tres cubatas y dos cervezas para que al día siguiente estés hecho mierda, eso es de ser una persona normal. Vale", remata.

En los comentarios, una usuaria está recibiendo también numerosos apoyos con su reacción: "No eres raro: eres inteligente!".

Otra persona cuenta una situación similar: "Tengo 20 años, soy abstemia no fumadora y no me gusta salir de fiesta. Casi todos los de mi edad son lo contrario, por eso me siento más cómoda con gente de la edad de mis primos, de mis padres".

Otra usuaria cuenta también lo que ella está viviendo: "El otro día llamó raros mi cuñada a mis hijos por lo mismo. Mi respuesta fue similar a la tuya. Sigue adelante viviendo tu vida con inteligencia. Es duro ir contracorriente, pero se puede".