Le pasa en el ascensor algo que muchos creían imposible: pudo grabarlo

La usuaria de TikTok @patrilcasado ha subido a esa red social un vídeo que está dejando perplejos a muchos porque en él muestra algo que, a priori, parecía imposible.

En las imágenes se ve cómo la llamada de una comercial de Vodafone se cuela a través del telefonillo de emergencias de un ascensor. "Cuando la comercial de Vodafone se cuela en tu ascensor...", ha escrito la mujer.

"Que dice que quiere hablar con el titular de la línea", añade. En el vídeo se ve como la trabajadora pide hablar de una oferta. "¿Pero de qué oferta?", dice patidifusa la persona que está en el ascensor.

"Lo que pasa es que somos de Vodafone, estamos llamando para hablar con el responsable ya que anteriormente estuvieron con nosotros", dice la trabajadora hasta que la usuaria se ve obligada a intervenir.

"Perdona, es que estás llamando a un ascensor", acierta a decir, totalmente alucinada. "Esto es el ascensor de una casa y este es el botón de emergencias. Entonces no entiendo nada por qué estás sonando ahí", argumenta.

Pero la teleoperadora parece no enterarse de lo que está ocurriendo y sigue a lo suyo.

El surrealista vídeo ha provocado multitud de reacciones de estupefacción, aunque algunas personas apuntan una posible razón por la que eso ocurrió: "Es porque los ascensores tienen relacionada una tarjeta. sim con un teléfono por eso llaman".

"Perdonad que me ría, pero esto es surrealista😅😂", dice otro usuario. Y uno más añade: "😂😂😂😂😂 A mí me pasó y me pegué un susto 😱😱😱😱".