Le piden una opinión controvertida sobre la Semana Santa de Sevilla y arrasa al decir todo esto

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la mayoría de zonas de España se preparan, cada una a su manera, para vivir una de las festividades más arraigadas en nuestro país.

En el programa de Canal Sur Andalucía Directo han hecho un juego en X, antes Twitter, que consistía en usar el conocido de meme de "di una opinión que te deje en esta situación" y un usuario ha logrado mucha repercusión con su respuesta.

"Di una opinión sobre la Semana Santa que te deje así", se podía leer en el perfil de X del programa. A lo que un tuitero ha respondido: "Privatizar un espacio público para una élite y colocar pantallas que dificultan la visión de la Semana Santa (subvencionada por todos los sevillanos) para quienes no paguen, es la cosa más rancia e inmoral del mundo. Y debe estar prohibida (al igual que lo están las otras sillas)".

La respuesta lleva en seis horas más de 600 'me gusta' y ha generado debate entre aquellos que dicen que lleva razón y los que creen que no.

En 2022 se hizo muy viral la queja de Manolo Sarriá por algo similar, pero en esa ocasión en Málaga y no en Sevilla.

"Lo que he vivido hoy en la Semana Santa de Málaga es una auténtica vergüenza. Que yo esté intentando ver la Semana Santa de mi ciudad y que no se pueda ver por ningún lado porque todo son estructuras gigantes, que esto parece la Fórmula 1, me parece indignante", comentó cabreado.

"No sé si es que tenemos que comprar la silla por cojones o no. La indignación mía es total y absoluta", contó en un vídeo que mandó a un grupo de WhatsApp y que terminó en los medios de toda España.