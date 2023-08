Le roban el móvil y mucho mucho ojo al mensaje de WhatsApp que le envían un mes después

La usuaria de Twitter @jimedylan ha mandado un aviso sobre lo que los ladrones son capaces de hacer una vez que han robado un teléfono que tiene activado un sistema de bloqueo para, precisamente, estos casos.

La tuitera ha explicado que le robaron el móvil hace aproximadamente un mes y que en cuanto se dio cuenta lo bloqueó a distancia para que les resultase inservible.

"El sistema lo reconoció en Las Malvinas apenas lo prendieron como una semana después. Hace dos días, me llegaron estos mensajes por whatsapp: lo curioso es que mi teléfono no debió haberles aparecido al prender mi teléfono, porque el teléfono que registré que aparezca en pantalla cuando lo prenden fue el de mi esposo, no el mío", explica.

En los pantallazos de WhatsApp se ve cómo le dicen: "Hola buenas tardes. Disculpa, ¿por qué tú número aparece en mi iPhone cuando le pongo internet?". La víctima responde: "Hola, ¿porque es robado, supongo? ¿Cómo que te aparece? ¿Dónde te aparece?".

"¿Cómo que robado? Lo que sucede es que ayer compré un iPhone 14 pro por Facebook y cada vez que lo quiero conectar a wifi de casa el equipo suena como alarma horrible, he tratado de comunicarme con el chico que me lo vendió, pero me ha bloqueado de todo. Por eso le escribía, para saber que por qué pasa esto, ya no sabía qué más hacer", le responde.

La usuaria deja las cosas claras: "Es que es robado. Está bloqueado porque es robado. Está programado para que no se pueda usar al menos que me lo devuelvan". "En serio lo siento, no sabía que era robado, voy a ir a una comisaría", le replican.

Y siguen: "Lo compré por marketplace en Facebook. Me parecía buena la oferta, por eso lo compré ahora sabiendo todo esto sospecho que me lo cambió porque al momento que lo compré revisé que el equipo estuviese todo bien y cuando saqué para pagarle casi ni contó los billetes y se fue rápido. Ya en casa, cuando le quería poner wifi no me dejaba poner mu cuenta de icloud y el iPhone sonaba horrible, como alarma de despertador".

"Igual acá tengo sus datos y el número. Iré con eso a denunciarlo para que lo atrapen, pensaba ir a una tienda de Apple también", añadieron.

La usuaria cuenta que un día después de estos mensajes, le llamaron de "iShop": "A decirme que una señorita se había acercado a la tienda y que al estar el teléfono registrado como perdido, ellos lo habían retenido y que podían devolvérmelo. Me dijeron que podía recuperarlo llevando o la caja de mi teléfono o la boleta de compra a una tienda de iShop".

"Les dije que no tenía y me dijeron que no había problema, que llevara el registro de teléfono perdido que podía obtener de las webs afiliadas a Apple. Lo increíble es la poquísima presión que te ponen. Te dicen que lo puedes hacer en la tienda, que lo hagas en tu tiempo, pero que para poder proceder a la devolución por temas de seguridad sólo puedes obtener la tienda específica en la que está retenida a través de la web", advierte,

Y avisa: "Al entrar a la web, es IDÉNTICA a la web de Apple y te piden que pongas tu usuario y clave de iCloud, imagino que para robarte los datos y entrar a tu iCloud y desvincularlo para que puedan usarlo. En fin, les aviso porque es SUPER profesional, y es fácil que alguien caiga".

La mujer destaca que lo que le parece increíble es que hayan tenido su nombre completo y teléfono: "Algo a lo que no debieron poder acceder con sólo mi celular robado. Lo único que se me ocurre es que hay gente en Claro y otras empresas de telefonía que venden tus datos justamente para que puedan estafarte así después de un robo".