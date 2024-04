Le sigue el juego a una estafa por WhatsApp y la conversación que mantienen es puro cine

"¿Qué podría salir mal?". Eso es lo que ha pensado la usuaria de X @elenamaro05 tras la conversación que ha mantenido con alguien que le ha escrito por WhatsApp en un intento de estafa.

Al ver un número totalmente distinto a lo que suele ser habitual en España, no dudó en comprobar la foto de perfil y seguirle el juego, con una conversación que es puro cine.

"Esta mañana he recibido un mensaje de esta muchacha PARA NADA SOSPECHOSA y he pensado... ¿Qué podría salir mal?", ha asegurado.

En una conversación bastante larga, la víctima trató de bromear con su interlocutora diciéndole "buenos días guapetona" o "¿tienes novio?", entre otras cuestiones.

Algo a lo que la presunta estafadora reaccionó siguiendo lo fijado para cumplir con su objetivo: "Mi nombre es Mónica, la gerente de recursos humanos de la empresa OMG. Tengo una oferta de trabajo para discutir contigo". Algo a lo que ella reaccionó con un "tienes nombre de guapa". "Yo te había preguntado por tu novio o novia, que no le hago ascos a nada", añadió.

"Moni no parecía estar muy interesada en mi propuesta indecente, así que sin darme por vencida seguí charlando con ella sobre SU propuesta indecente", ha relatado en la publicación.

Tras el enfado de la presunta estafadora, siguieron para conocer detalles del puesto de trabajo. "Estamos buscando personas a las que les pueda gustar la página de Instagram de nuestro cliente y le pagamos", señaló. Las condiciones eran "25 tareas diarias en el grupo y ganarás entre 100 y 500 euros aún más".

Pero la usuaria no dudó en seguir en su línea y le preguntó que qué era la aplicación Bizum. "Si me lo explicas yo me lo hago en un momentito. Así puedo seguir charlando contigo", bromeó.

Lo llamativo es que la supuesta Mónica le mandó una foto de una aplicación con dos flechas incluidas, para facilitar la comprensión. "¡Está súper interesada en ayudarme a ganar dinero! Tanto que me dibuja flechitas sobre la aplicación que quiere que me descargue", ha explicado.

Pero lo que no se esperaba es que, finalmente, tendría que contactar con otra cuenta, llamada Olivia, en Telegram. Allí le pidieron que enviara sus datos y, al ser falsos para evitar ser estafada, el enfado fue total. "Vete a la mierda. Vete a la mierda", contestó la supuesta estafadora en la aplicación de mensajería.

"Así que nada. Al final me he quedado sin nueva novia peluquera y sin mis 5 lereles... Pero al menos hice que un estafador perdiera el tiempo una vez más", ha sentenciado en su último mensaje, en un hilo que suma más de 3.000 me gusta.