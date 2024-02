Llega antes de tiempo a una entrevista de trabajo y manda por error este whatsapp a la de RRHH

Ir a una entrevista puede ser, probablemente, uno de los momentos más importantes en la vida de una persona, sobre todo si la situación económica de casa es complicada. Por esta razón, mucha gente suele ponerse nerviosa y cometer errores que pueden penalizar a la hora de conseguir un empleo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo que no es común es cometer un error antes incluso de que empiece la entrevista. Un usuario de X, anteriormente Twitter, ha compartido el mensaje que mandó por error a la persona de RRHH que tenía que hacerle la entrevista.

Para poner en antecedentes a los usuarios, ha explicado que tenía la entrevista a las 13:00 y que ha llegado un poco antes de la hora. Se ha quedado esperando en el coche y le ha mandado un más que curioso llamativo mensaje a su mujer.

"Me han citado a una entrevista a las 13 horas. He llegado pronto y le iba a poner a mi mujer que me estaba cagando... ¡SE LO HE ENVIADO A LA DE LA ENTREVISTA!", ha contado en X.

"Vale. Perdón. No era aquí, estaba de broma con otra persona. Disculpa por dios, qué vergüenza. Si estoy aquí en el aparcamiento, madre mía", le dice a la persona de RRHH a través de WhatsApp.

En X se ha viralizado rápidamente la historia y tiene en pocas horas un alcance de más de 95.000 personas y subiendo.