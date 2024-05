Lo que hace un bufé de Bilbao a quienes no comen un plato provoca tantos aplausos como estupefacción

La medida contra el despilfarro alimentario que ha tomado un bufé a la carta de Bilbao ha provocado un intenso debate, con posturas muy enfrentadas: hay quien lo considera una idea muy pertinente y quienes creen que es un abuso.

La discusión ha llegado a raíz de un comentario que un cliente ha dejado sobre el local: "Me parece muy caro para lo que dan. Obligan a comer muy rápido y penalizan con dos euros cada plato que no comas. En el menú no se incluye ni la bebida ni el postre".

En su respuesta, el restaurante ha sido claro: "En una hora y media da tiempo a comer y sin agobios. De hecho, quienes nos visitan afirman salir muy satisfechos. Por otra parte, aclarar que la penalización de 2€ es porque estamos en contra del desperdicio de comida, abogamos por un consumo responsable".

Tanto la opinión como la respuesta del local las ha subido a X el popular usuario @soycamarero, que ha preguntado: "¿Qué opináis de que os cobren 2€ como penalización por no comer un plato?".

El primer punto de debate es si el local en cuestión era un bufé o un restaurante tradicional, un punto que ha quedado claro porque en sus propias redes sociales el local se define como "bufé a la carta".

"Hombre, si es buffet a la carta lo entiendo perfectamente. Porque hay gente muy agonías que se coge chorrocientos platos y luego se come la mitad, desperdiciando todo lo demás", opina una persona.

"Lo hacen en muchos restaurantes en los que comes lo que quieres, para evitar que la gente se pase. A mí me parece bien", dice otra.

En la misma línea, otro usuario más señala: "Es un buffet en el que tú pides sin limite a un precio fijo, si pides algo y no te lo comes, entonces pagas. Y no tienes por qué pedir todo al principio, puedes ir pidiendo de a pocos. Me parece muy bien".

Pero hay también otros pareceres. Por ejemplo, un usuario subraya: "Si el objetivo es no desperdiciar comida y a mí en ese momento no me apetece comérmelo, lo suyo es que te den la opción de ponerlo para llevar, creo yo. Aparte, si ya he pagado por ese menú lo que me voy a llevar es mío y no tengo porqué pagar otra vez".

Y otro, en esa misma línea: "Pues que la comida la has pagado ya... Como si te la quieres llevar a casa y tirarla allí a la basura. ¿Qué pasa si pensabas que el plato era más pequeño? ¿Y si no tenias tanta hambre como creías? Que son dos euros y es una miseria pero es un poco bastante absurdo".