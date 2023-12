Lo que ha encontrado en una calle de Móstoles es realmente extraordinario 

La usuaria de TikTok @mamaprimeriza90 ha alucinado con lo que se ha encontrado mientras caminaba por Móstoles. "Si no lo veo, no lo creo" ha descrito en su vídeo, que ya lleva más de 360.000 visualizaciones y 1.491 me gusta.

Paseando se encontró con coches eléctricos, pero hubo uno de ellos que le llamó la atención no solo a él, sino a todos lo viandantes.

"Sí señor, es un coche eléctrico", ha afirmado, mostrando por qué llamaba tanto la atención.

El propietario del vehículo había utilizado un alargador para cargarlo desde la corriente de su casa. Los internautas no han podido ser más irónicos: "Ese día tuvo suerte porque aparcó delante de su casa, otro día se va en bus o metro".

Otros usuarios han aprovechado para criticar los coches eléctricos: "Si no hay donde cargar cerca de casa y no se tiene parking para hacerlo... ese es el futuro eléctrico". "Deberían de facilitárselo a las personas que deciden comprar coches eléctricos, porque esto desde luego no tiene sentido", ha respondido @mamaprimeriza90.