Lo que le ha pasado con una camarera al pedir para beber agua cree que es "para hacérselo mirar como país"

Hay situaciones que se viven en los bares y restaurantes de España que acaban siendo contadas en redes sociales y provocan un debate bastante intenso entre gente que defiende o critica lo sucedido.

Algo similar a lo que ha pasado con lo que le ha ocurrido al usuario @guille__rg al acudir con otras tres personas más a un bar y, a diferencia de ellos, que pidieron vino, él quería beber agua.

"Ayer en un bar, somos 4. 3 piden vino y yo pido agua. La camarera: '¿Qué, conduces?", le cuestionó la trabajadora. Algo que ha terminado con una reflexión que no ha tardado en hacerse viral.

"Que sí, conducía yo, pero habría pedido agua igualmente porque el vino no me gusta y no había refrescos", ha señalado el protagonista en la publicación.

Pero el usuario ha dejado bastante claro que es una situación bastante incómoda para aquellos que no beben alcohol. "Lo fuerísima que te hacen sentir si no bebes es para hacérselo mirar como país, eh", ha asegurado, en un tuit que minutos después ha acabado borrando.

Después de recibir algunas críticas, ha justificado que le encanta que la gente le llame "ofendidito". "Yo diría que es más ofendidito el que viene a criticar (o incluso insultar) a un desconocido por expresar una opinión sobre la mala relación que tenemos con el alcohol en España", ha razonado.

Me encanta la gente llamándome ofendidito por este tuit. Yo diría que es más ofendidito el que viene a criticar (o incluso insultar) a un desconocido por expresar una opinión sobre la mala relación que tenemos con el alcohol en España. — Guille (@guille__rg) May 19, 2024

Y ha dejado bastante claro que no ha criticado en ningún momento la función de la camarera. "Quiero aclarar que la camarera fue muy agradable y sé que lo dijo sin mala intención, pero esa "cultura del alcohol" en la que vivimos es lo que me asusta", ha sentenciado.