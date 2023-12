Lo que le ha pasado al ir renovar el DNI es el acabose: hasta la policía se murió de risa

Ir a renovar el DNI parece una de esas tareas que hay que hacer cada cierto tiempo y que, salvo por lo de tener que hacerse una foto nueva y coger cita previa, no tiene mayor riesgo.

Pero ojo porque, según ha contado @esteladebonito, lo que le pasó a su pareja al ir a renovarlo es algo que pocas veces se ha escuchado. "Ser calvo y tener foto del DNI", reza el primer título que sale en el vídeo.

Ha explicado que su novio llevó una foto normal, de su cara. Todo normal hasta que la chica que tiene que renovarlo le llama para explicarle que hay "un problema". "Tu DNI, por la calva, de cejas para arriba, se ve que lo ponen tan tan blanco ahora que de cejas para arriba había con un corte y no se le veía la cabeza", ha contado.

"Tiene tan iluminada la zona de la calva que se veía como si no tuviese cabeza", ha proseguido explicando. Le dijeron a la policía que subiese el contraste de la foto pero no surtió efecto: "No hay manera".

Fue la compañera de al lado la que tuvo una idea: repasarle el contorno de la cabeza con un boli. "Ahora, Dani va a tener que llevar 10 años de su vida este DNI, con esta foto. La chica sintiéndose súper mal pero partiéndose el culo", ha comentado.

En la imagen del DNI se ve claramente que hay una especie de línea más o menos circular rodeando la cabeza de su pareja.