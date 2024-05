Lo que le pasó mientras se grababa en el metro de Barcelona ya lo han visto 10 millones de personas

La joven usuaria de TikTok Florci Gonzi se encontraba grabando la ropa que llevaba puesta para difundirla en la red social cuando lo que le pasó consiguió sorprenderla al 100%. "Me hizo el día", ha reconocido en la descripción de la publicación.

En el vídeo, que dura poco más de medio minuto, se puede ver como la usuaria había dejado el móvil en el suelo de la estación de metro de Barcelona Sagrada Familia y se disponía a grabarse para enseñar el 'outfit'. Sin embargo, ahí apareció una limpiadora del suburbano catalán para robarle todo el protagonismo.

La trabajadora pasa por delante de la cámara cuando se da cuenta que estaba grabándose, así que ni corta ni perezosa decide quedarse para salir en el vídeo. "¡Qué lástima, no quiero salir en tu vídeo y ahora tengo que detenerme aquí para limpiar!", dice irónicamente, mientras se ríe.

"¿Me vas a subir a TikTok limpiando? Que TikTok se entere que aquí se limpia, que me vean limpiando y que vean que lo hago gozosamente porque el que no trabaja no come", afirma. Todo ello con una sonrisa en la cara que ha conquistado el corazón de todo los usuarios.

La trabajadora, que se llama Cesarina Adames, ha reaccionado al vídeo, que tiene más de 10 millones de reproducciones, y ha agradecido a la joven su publicación: "jajaja soy la chica de la limpieza wao me hiciste ese día y este de hoy jajaja".