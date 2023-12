Lo que ve en una casa mientras estaba conduciendo la deja completamente flipada: no es la única

Irene (@irenxwski), una joven usuaria de X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, se ha hecho viral en las últimas horas gracias a las fotos que ha publicado de la decoración navideña de una casa.

Con la llegada de diciembre y las semanas navideñas, todo el mundo se ha preparado para lucir de la mejor manera para estas fechas. Los ayuntamientos han decorado las calles y los edificios más emblemáticos de sus respectivas ciudades, pero las personas individuales también han hecho lo propio con sus casas.

Sin embargo, cada familia vive la Navidad de una forma y hay gente que lo decora menos y otros más... y luego están los casos tan exagerados como el de la casa que ha compartido Irene.

"Iba conduciendo y me he tenido que parar, este país no hay quien lo explique", ha afirmado, junto a las imágenes de una casa en Estados Unidos en la que en el jardín y en la fachada hay de todo.

Tal y como se pueden ver en las fotos, en la fachada hay dos árboles de Navidad, además de muchas figuras como Papá Noel, muñecos de nieve, más árboles, unas especie de botones y multitud de figuras de personajes de dibujos animados.