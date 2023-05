Mamen Mendizábal arroja luz sobre el primer bulo de la historia de España: "No puede haber más dudas"

Febrero de 1999. Sorpresa, sorpresa, presentado por Concha Velasco tras la salida de Isabel Gemio, era uno de los programas más vistos de España y se caracterizaba porque ahí podía pasar cualquier cosa. Desde que apareciese Fernando Redondo para dar una alegría a una niña a ser el lugar en el que nació el primer bulo de la historia del país: Ricky Martin y la mermelada.

Para los zetas que no sepan de qué va la historia, un resumen: en la época se corrió la voz de que Ricky Martin fue a dar una sorpresa a una joven a su casa, para hacerlo todo más emocionante decidió esconderse en un armario y, según se contaba entonces, la chica cogió un bote de mermelada —también de crema de cacahuete o de foie según quien contase la anécdota— y se untó con ellas sus partes para que el perro se diese un homenaje.

Evidentemente, esto nunca pasó pero en el imaginario colectivo ha quedado esta historia y aún hoy en día hay personas que afirman haber visto el vídeo de Ricky Martin y la mermelada.

Para zanjar de una vez por todas el bulo, Mamen Mendizábal se ha puesto al frente de Anatomía de..., un programa de televisión para laSexta que se emite este domingo y que que se encarga de reconstruir a modo de true crime los hechos.

En poco más de 10 minutos, la periodista atiende a ElHuffPost para dar algunos detalles sobre la preparación del programa, alertar del problema de los bulos y analizar cómo ha cambiado el país desde finales de los 90 hasta el presente.

- ¿Fue este el primer viral y la primera fake new de la historia de España?

No sé si de la historia de España, probablemente hubo otros pero creo que es el mayor bulo al que hemos asistido, al menos en la televisión. No solamente el mayor sino el que más ha sobrevivido en el tiempo.

- Todavía hoy hay quien dice que ha visto ese vídeo.

Que haya gente de los 90 como tú y que siga saliendo este bulo, que siga diciendo que lo vio, cuando hace cantidad de tiempo... Creo que en este caso concreto de Ricky Martin este es el programa que va a servir para desactivarlo de manera definitiva. Para que no haya ninguna tentación de seguir diciendo que esto es verdad y que lo viste. Hemos recorrido la investigación, hemos buscado el origen del bulo, hemos buscado cómo se difundió, cómo se generó, cómo se difundió además a esta velocidad en una España en la que todavía no había internet. Es todavía más sorprendente. Me parece que después de ver este programa no puede haber más dudas.

- ¿Por qué crees que hay gente que dice que lo vio?

Probablemente porque vemos lo que queremos ver, escuchamos lo que queremos escuchar, creemos lo que queremos creer. En el programa, el periodista Juan Sanguino dice que en España somos crédulos, esotéricos y un poco folclóricos. Uno se cree algo cuando se lo quiere creer. Te da igual. Lo seguimos viendo ahora. Hay una cantidad de bulos que seguimos recibiendo en nuestros teléfonos y son mentiras evidentes pero tienes un clima en el que te lo quieres creer, no lo pones en tela de juicio y lo multiplicas además. Por tanto, hay algo en la personalidad que desconozco, porque un psicólogo lo podría decir mejor, que hace que esto ocurra. Se llama el efecto Mandela, insistir en que ves algo que nunca ocurrió.

También recorremos el origen del bulo. No es algo que haya ocurrido solo en España, es algo que ocurre en otros países como Canadá, EEUU, en muchos países del mundo, y que además siempre tiene a la mujer como víctima.

- Viendo el programa me acordé de un artículo de El País que se titula No puedes a un terraplanista y esto debería preocuparte. Vamos, que el que quiere creer, cree.

Esa es la principal conclusión. Al que insiste en que ha visto un vídeo de Ricky Martin que nunca existió no le vas a convencer de que no lo ha visto porque lleva 20 años diciendo que lo ha visto. Lleva 20 años contándole a todo el mundo e intentando convencer a su entorno de que algo que no ocurrió ocurrió de verdad. Si lo quiere creer adelante. Después de este programa creo que nadie lo va a poder mantener.

- ¿Después de hacer este programa has logrado comprender un poco cómo y por qué se forman?

No era nuestro propósito. Pretendíamos recorrer historias concretas pero no pretendemos sacar ni moralejas, ni lecciones, ni hacer un análisis sobre la mentira y el bulo en España.

- ¿Cómo se pueden frenar?

No sé cómo se frenan. Hay una parte clarísima: tú recibes un bulo y lo dejas de difundir. Hay una parte de la cadena que tú ya la estás rompiendo. Cuando entra la información a través de las cadenas de Whatsapp, en tu propio teléfono, te entra directamente en tu privacidad, parece que le tienes que dar más credibilidad. Los bulos están hechos de una materia orgánica que es perfecta para que sean creíbles. Entran en tu privacidad, te cuentan lo que quieres oír, son muy incisivos en un estado de ánimo concreto y son muy emocionales. Por tanto, juegan con factores que los hacen muy creíbles y que si no son creíbles juegan con tus emociones.

Igual que nos hemos formado en otras épocas para defendernos sobre otras cosas creo que los ciudadanos tenemos que saber algunas de estas cosas para protegernos a nosotros mismos porque si no, separar la verdad de la mentira, va a resultar tremendamente difícil.

- Y ahora se suma el problema de la Inteligencia Artificial.

Ya si metemos la IA, que puede reproducir fotos pues ya ni te cuento. Estamos en un mundo donde va a ser muy difícil separar lo real de lo ficticio. Estar prevenido e informado sirve para la mitad del camino. Luego la otra mitad la tienes que recorrer con pericia.

- ¿Cómo crees que ha cambiado la sociedad desde lo de Ricky Martin y la mermelada hasta hoy?

Hemos cambiado mucho. A mí me gusta mucho el archivo por eso porque te permite ver cómo ha evolucionado la sociedad. Esta sociedad está más formada, más informada, más abierta al mundo. Esa España estaba todavía saliendo del olor a naftalina y ahora estamos todos más aireaditos.

- ¿Y la televisión?

Ha cambiado muchísimo. En estos años se ha convertido no en la tele si no en un mundo muy diverso, con muchas plataformas, con mucha oferta, con una capacidad de elegir lo que ves. No tiene nada que ver con esa tele de esa época donde había tres canales y reunían a 40 millones de españoles. Es evidente que la televisión ha sufrido uno de los mayores cambios. En general la prensa. Me decía un amigo que trabaja en un periódico que ya no se vende nada de papel, ¿quién se iba a imaginar eso? O las páginas web. Los periódicos se han convertido más en páginas web que se acercan a la televisión que al propio formato de periódico. Es un mundo muy cambiante.

- ¿Echas de menos el combate diario de la tele?

Estoy en el lugar en el que quiero estar. Estoy encantada con las oportunidades creativas, con lo que estoy haciendo, con la calidad de este programa. Espero que os guste tanto como a mí.