Maravilla a miles de personas al contar lo que le ha pasado a un joven al ir a la tienda de sus padres

Llegan las navidades y todas las casas y establecimientos se engalanan para celebrar las fechas tan entrañables. Pero lo que ha pasado en la panadería de los padres de una joven ha dejado con la boca abierta a miles de personas.

La usuaria de X @LunaCceres10 ha compartido en la red social una imagen con lo que se ha encontrado en la tienda que regentan sus progenitores y mucha gente se ha sentido identificada al momento.

"Un chico vino por pan y mis papás lo pusieron a decorar la panadería JAJAJAJAJAJAJDJAJAJAJAJAJAJA", ha señalado, junto a una fotografía del momento.

En la imagen, aparece el joven subido en uno de los asientos del establecimiento, colocando junto al techo una guirnalda con bolas y luces de Navidad.

Todo bajo la atenta mirada de los padres de la joven, que miraban cómo el protagonista les ayudaba a colocar la decoración en la parte más alta de la panadería.

Lo sucedido ha causado un revuelo total en X, con más de 114.000 me gusta en poco más de un día y cientos de comentarios de usuarios que reconocen que les pasaría lo mismo por no saber decir que no.