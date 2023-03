La maravillosa reacción de Juan y Medio cuando un periódico dijo que había fallecido

Juan y Medio ha vuelto a hacer gala de su gran sentido del humor al contar una anécdota sobre la falsa noticia de su muerte en Las tres puertas, el programa de María Casado en La2 de RTVE.

El presentado ha contado que una vez salió en un periódico de tirada nacional que había tenido un accidente de moto y que había fallecido: "No identificaban el lugar pero sí 'última hora, ha fallecido en accidente de moto el descastado de Juan y Medio' ponía el periódico".

"Yo me notaba igual, a lo mejor estoy muerto y no me he enterado, como llevas tantas cosas en la cabeza y tienes tantas prisas que vete tú a saber si me he muerto. Como cuentan tantas cosas", ha proseguido explicando en tono de humor.

Después ha añadido que estaba comprando un jamón y pensó que igual eso era el cielo: "Entonces me llamaron de un programa de televisión, pero fue genial porque me preguntaron: hola Juan, ¿te has muerto?".

"Y lo desmentí porque yo me acordaría en caso de haberme muerto", ha finalizado, de nuevo, con humor.