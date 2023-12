Máximo Pradera provoca más de 1.000 comentarios al hablar en estos términos sobre Antonio Resines

El escritor Máximo Pradera está dando muchísimo de qué hablar por los términos en los que se ha referido al actor Antonio Resines tras unas sonadas declaraciones que ha hecho éste.

"Lo chungo de Antonio Resines es que ese cuñao que todos llevamos dentro, él lo lleva fuera", ha asegurado Pradera, que en otro mensaje ha tildado a Resines de "cuñao y mordacero".

"Le quiso poner la mordaza a @ctxt_es y le salió el tiro por la culata", ha criticado Pradera junto a una noticia que señala: "Antonio Resines pierde su demanda contra la revista que le acusó de 'privatizar' los Goya".

Todo ello después de que Resines se pronunciase sobre la amnistía en el programa de RTVE Plano General.

Antonio Resines cree que "no vale, en absoluto," que "si alguien ha cometido un delito, sin ningún motivo, se le perdone ese delito". "Eso no vale, porque por la misma regla de tres. Por cierto, todos los gobiernos han hecho otros tipos de amnistías o enjuagues", ha añadido.

"Porque una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Sí se cometieron delitos. Sí se conculcó la Constitución y se fue en contra de muchos artículos de la ley que nos rige a todos. No entiendo por qué se le va a dar una amnistía a unos tíos... No es de recibo, en serio", ha sentenciado.

Tras ello, Jerano Castro le ha preguntado si es de izquierdas o de derechas y ha destacado que "soy un socialdemócrata de toda la vida". "No vale para tener un Gobierno, contar con los votos de determinada gente. Esa gente no le interesa nada del resto. Como yo sí he votado al PSOE, lo puedo decir", ha expuesto.