Antonio Resines no se muerde la lengua y es cristalino al hablar de la amnistía

El actor Antonio Resines siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y, en esta ocasión, no ha sido menos. Al ser entrevistado en el programa de RTVE Plano General, ha sido rotundo al hablar de la ley de amnistía.

El periodista Jerano Castro le ha preguntado si considera "el del umbral de la pobreza o del paro es más grave que lo de la amnistía" y no ha dudado en reaccionar de forma cristalina.

"Joder, ahí nos metemos en un jardín, Jerano, tú y yo, que no te quiero ni contar. Pero bueno, vamos a hablar de esto ya que ha salido el tema", ha señalado, antes de reconocer que, "por supuesto, es mucho más grave el umbral de la pobreza".

Pero Resines no se ha mordido la lengua ni un poco y ha reconocido que "se supone que todo esto con un Gobierno de izquierdas se debería intentar solucionar". "De hecho, se han solucionado muchas cosas que afectan a la capacidad adquisitiva de la gente. Se ha hecho de una forma razonable", ha asegurado.

"Lo han hecho para conseguir cosas buenas para todo el mundo, que, de eso se trata ser de izquierdas, desde mi punto de vista. Lo que no vale es hacer eso a costa de todo", ha defendido.

Antonio Resines cree que "no vale, en absoluto," que "si alguien ha cometido un delito, sin ningún motivo, se le perdone ese delito". "Eso no vale, porque por la misma regla de tres. Por cierto, todos los gobiernos han hecho otros tipos de amnistías o enjuagues", ha añadido.

"Porque una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Sí se cometieron delitos. Sí se conculcó la Constitución y se fue en contra de muchos artículos de la ley que nos rige a todos. No entiendo por qué se le va a dar una amnistía a unos tíos... No es de recibo, en serio", ha sentenciado.

Tras ello, Jerano Castro le ha preguntado si es de izquierdas o de derechas y ha destacado que "soy un socialdemócrata de toda la vida". "No vale para tener un Gobierno, contar con los votos de determinada gente. Esa gente no le interesa nada del resto. Como yo sí he votado al PSOE, lo puedo decir", ha expuesto.