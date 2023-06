La mayor pesadilla de un estudiante, hecha conversación de whatsapp: un 'tierra trágame' de manual

Miles de estudiantes se enfrentan estos días en toda España a la Evaluación para el Acceso a la Universidad, un examen que genera ansiedad, nervios y presión porque su futuro depende en buena parte del resultado que logren allí.

Por eso, cada imprevisto o cada inconveniente se convierte en un drama para los jóvenes. Y, en ese contexto, no es de extrañar que un tuit que ha publicado el usuario @AdrianCrusoe esté provocando mucha empatía entre muchos alumnos.

En el tuit se muestran los mensaje de WhatsApp que le envío un compañero minutos antes de comenzar una de las pruebas. "Dónde estáis. Por favor, dónde coño es el examen. Quedan siete minutos y no hay nadie en clase", escribe el alumno, que ante la falta de respuesta llama a su compañero, sin éxito.

"Cógemelo joder, dónde estáis. No hay casi nadie en el insti", reclama el joven, que se encuentra con la peor respuesta posible: "Bro. ¿Dónde estás? No es en clase. Es en la facultad de la Complutense. Lo han dicho mil veces. No puedo cogerte, empieza el examen. Lo siento tío".

La reacción del compañero es desoladora: "Por favor pasa aviación". Y luego, corrigiéndose: "Ubicación".

El tuit ha provocado reacciones como estas: