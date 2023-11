Merche cuenta lo que sintió la primera vez que le mandaron una "fotopo"

La cantante Merche ha compartido en TikTok cómo surgió la historia de la "fotopo" de la canción Mi amiga María. Ha explicado la artista que lo de usar el término "fotopo", que viene de "fotopolla", es decir, que le manden vía redes sociales la foto de un pene sin permiso, surgió de una vivencia propia.

"A mí me mandan por las redes sociales muchas fotos. 'Mira de hace 10 años en una firma de discos'. Y a mí me gusta verlas porque es mi historia. De repente abro una y me veo ahí un faro...", ha proseguido.

Ha añadido que ella al principio se ofendía, se enfadaba y hasta respondía llamando "guarro, asqueroso y cerdo" a la persona en cuestión. Después tomó otra medida: "Bloqueaba y se acabó".

A raíz de la canción, ahora cuando le mandan una foto le explican que la puede abrir porque no es una "fotopo".