Miguel Ángel Revilla lanza este vaticinio sobre el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hablado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y ha vaticinado el que cree que será su futuro con una frase que ha marcado su intervención en laSexta Xplica.

Ha desvelado que hubo tiempo en que "Pedro Sánchez me consultaba las cosas, me llamaba mucho". "Cuando le dices algo que no está en su cabeza, que no le gusta, se acabó... No admite consejos", ha afirmado el expresidente.

Además, ha contado que el presidente del Gobierno le llamaba porque le consideraba una "persona muy sabia que lleva muchos años con intuición y sentido común". Revilla le advirtió que se plantara porque "no iba a parar ahí la cosa".

"Va a cometer algo imperdonable, los ciudadanos ya están muy cabreados... La falta de coherencia de los políticos es algo que estoy percibiendo en este 'tour' que estoy haciendo por España", ha manifestado, aclarando que no se les puede creer porque "hacen una cosa hoy y hacen otra cosa mañana".

"Yo le dije a Pedro que si le estaba diciendo a los españoles en su programa electoral y en mitines y todo tipo de entrevistas que jamás vas a concederles la amnistía, no puedes de la noche a la mañana pegar un volantazo de estos porque te acabarán pidiendo cosas mayores y te cogerán para tirar de la soga", ha recordado.

"Se ha metido en un viaje del que no puede salir bien", ha augurado sobre el Sánchez, quien, según el expresidente cántabro, "no aguanta, es casi imposible".