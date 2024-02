Muere la "tía soltera", su abuelo le cuenta por qué nunca se casó y emociona a muchos en redes

La usuaria de X @CioLerma ha relatado la conversación que ha tenido con su abuelo tras morir, hace unos años, su "tía soltera", que era "inteligentísima y un bellezón", porque le extraña "que en aquella época no tuviera novio y no se casara".

Y es que sí, si que tuvo pareja. "¡Y tanto! Un buen chico, muy bien parecido. Pidió su mano cuando lo trasladaron (a él) a Mallorca. Su intención era casarse e irse a vivir los dos allí", ha desvelado su abuelo y primo de la fallecida.

"La madre de tu tía no le dejó casarse. Si se iba a Mallorca, ella se quedaba sola, porque no tenía más hijos, y no quiso que su única hija se fuera. Rompieron sin más remedio", ha continuado explicando.

Él no pudo escoger. Le destinaban fuera de todas todas. "Ella no quería abandonar a su madre, pero estuvo muy enferma, mal de amores, ya sabes. Perdió mucho peso. Creíamos que se moría", ha asegurado.

A pesar de lo mala que estuvo, su madre "no cedió", porque era "todo lo contrario a la hija", es decir, "muy rígida, y ella muy dulce". Nunca más tuvo novio, aunque "no le faltaron pretendientes", y es que "siempre estuvo enamorada de aquel chico".

"¡Qué pena más grande! La recuerdo en un montón de bodas emocionada, llorando. Achuchando a los novios, deseándoles toda la felicidad del mundo. Seguramente ella, en ese momento, recordaba lo que podía haber sido y no fue. Quería para los demás lo que ella nunca pudo tener. La generosidad y la bondad hecha persona", ha escrito la tuitera.

Era profesora y "sus alumnos sentían adoración por ella", algo que no sorprende a la usuaria de X, y así ha terminado opinando de lo ocurrido: "Así es como le fastidias la vida a una hija. Espero que en algún momento haya podido reencontrarse con su chico, dónde sea".