Muestra lo que ha hecho en el baño de un Mercadona y deja flipando a todo el mundo

La usuaria de TikTok @sophielacenicienta ha causado la sorpresa generalizada en esa red social al mostrar en imágenes lo que hizo en el baño de un supermercado de Mercadona y que muchos no pueden casi ni creerse.

"Lo siento, Mercadona, pero hoy no pude resistirme. Vi que había mucha gente y que estabais trabajando duro entonces decidí ayudaros lo más rápido posible con la limpieza de vuestro baño", asegura.

Acto seguido se muestra a sí misma sacando numerosos productos de limpieza y dejando como los chorros del oro tanto el retrate como el lavabo como el espejo.

La usuaria matiza que fue "una limpieza muy rápida para no formar cola fuera". Y ha provocado una multitud de reacciones.

Por ejemplo, una persona señala: "👏👏👏Ejemplo de Empatía ..!!!! Bravo". Otros aseguran: "Cuánto tiempo libre tiene la gente".

Y otra usuaria señala: "He trabajado en Mercadona y entiendo la finalidad con lo que lo haces pero hasta terminar el día no los limpiamos (por lo que no va a haber colas) y por muy limpios que se vean tenemos que limpiarlos igual. Te recomiendo ayudar a empresas pequeñas o negocios familiares, lo agradecerán mucho".