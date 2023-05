Multitud de comentarios a Cristina Pedroche por hablar de esta técnica para dar a luz

Cristina Pedroche está en la fase final de su embarazo y ha contado en Zapeando que se levanta muy pronto para asistir a todo tipo de cursos de preparación al parto: "Estoy haciendo dos, por contrastar, más luego los libros, más todos los apuntes que voy cogiendo. De verdad, desde aquí os recomiendo el hipnoparto".

"Estoy a topísimo con el hipnoparto. Al final la palabra hipnosis como que la rechazamos porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas", ha dicho la colaboradora ante la bromas de sus compañeros.

"Nadie te hipnotiza. El hipnoparto simplemente es controlar tu respiración y hacer mucha meditación, que es lo que ya suelo hacer. Estar tranquila", ha apostillado. Quique Peinado ha añadido que el concepto "estar tranquila" cuando estás pariendo no parece muy fácil de aplicar.

"Lo primero que tienes que hacer es decirte afirmaciones. No puedes hablarte en negativo, tienes que hablarte en positivo todo el rato. Para mí no son contracciones lo que voy a tener, van a ser olas uterinas. Y la ola la cojo, luego la surfeo y ahí la naturaleza me deja unos minutos para yo estar tranquila, relajarme y luego otra ola", ha contado.

Dani Mateo ha intervenido para decir que igual no le tienen que poner la epidural y le ponen un rompeolas. "A lo mejor no me la tengo que poner", ha dicho Pedroche.

La matrona Paula Camarós, conocida en redes como @babysuitebypau, autora de El poder de crear vida, habló en ElHuffPost del hipnoparto y señaló, al igual que Pedroche, que "en España estamos un poco obsoletos con nuestra obstetricia y que la palabra traducida parece como una chamana que te va a sacar un péndulo...".

"Realmente no tiene nada que ver con esto: ni la mujer está hipnotizada, ni está dormida. El hipnoparto es una preparación que te va a dar herramientas poderosas para poder llevar cada fase desde el convencimiento de que sabes hacerlo, para crear tu espacio tranquilo, un entorno seguro, entender qué es un parto fisiológico", comentó.

Para acabar afirmó: "Con el hipnoparto queremos eliminar ese ciclo de miedo-tensión-dolor, aprender a desactivar la respuesta de lucha-huida y que la mujer se sienta capaz de llevarlo a cabo".

En Twitter, este comentario de Pedroche ha provocado centenares de reacciones, sobre todo en respuesta a un tuit del diario 20 Minutos recogiendo las palabras de la presentadora de La Campanadas de Antena 3.

Estos son algunos de los mensajes donde hay de todo: los que hacen humor, las mujeres que que cuentan sus experiencias en el parto y las que defienden la libertad de Pedroche para parir con esta técnica si así lo considera.

Mejor que primero de a luz y ya luego comente… porque me suena a que se va a cagar en lo más grande de las olas uterinas https://t.co/OvjM1GXPod — Hurona Rolera #ElRitmoDeLaGuerra (@Hurona_Rolera) May 25, 2023

No Cristina, huye, la del mar uterino es esta https://t.co/sotLB4La5u pic.twitter.com/YaEdcWYjPl — 🦋🧠👄Eskarina Sforza 🌸StoneOcean🌺🦑🦋 (@Alsabetha) May 25, 2023

cristina pedroche cuando empiece a sentir sus olas uterinas https://t.co/V5XOjcVCWm pic.twitter.com/BWMJB8RoXE — lau ♛ (@lauu_ma) May 25, 2023

Si a las contracciones les llamas olas uterinas, no tienes contracciones, tienes olas uterinas. https://t.co/NswOCN5hCo pic.twitter.com/u5QDxdWDoX — La pantera azul - Silveretta - Loretta (@Lapanteraazul1) May 25, 2023

Donde dice olas, poned tsunami https://t.co/HLxN7Mw2wt — Tintín (@Tintinymilu_) May 25, 2023

El hipnoparto básicamente son técnicas de relajación que te pueden ayudar a afrontar el miedo al parto. Pero claro, vamos a cachondearnos de una mujer embarazada, eso seguro que ayudará a que las mujeres cada vez tomemos el control de nuestro cuerpo. https://t.co/6lAtRxkAqw — Escarlata ♀ (@Ohara_la) May 25, 2023

Como decir que no has sacado un ser humano por el coño nunca...

Es que mira, yo parí con epi y aún así fue la experiencia física y mental más brutal a la que me enfrentado. Spoiler:18 y 22 horas de contracciones que duelen de la ostia sin epidural no fueron olas uterinas. https://t.co/GmsEW6tHel — Útero Furioso (@Uterofurioso) May 25, 2023

Desearle mal y dolores horribles a una persona solo por afrontar con una actitud determinada el parto, es un tema, eh. Yo grité, me acordé de mis muertos frescos y pedí epidural, pero si ella lo puede llevar así sin peligro para nadie, adelante y mucha suerte 🫶 https://t.co/Ac8VnMxK21 — Barb Hernández 🪐 (@barb_hernandez) May 25, 2023

El hecho de que se rían de ella por elegir un tratamiento no farmacológico del dolor es una de las razones por las que estoy de matrona en Uk. De verdad algunos comentarios dan náuseas. La ignorancia es muy atrevida. https://t.co/dzLU8FThhq — Ese dulce cu (@Luzizepam) May 25, 2023

Tendrás contracciones, otra cosa es que les pongas el nombre que te parezca o te vendan. Puedes llamarlas melodías sinfónicas si quieres, que va a doler igual. https://t.co/AO2BsmTxOg — Piña (@pinita23_) May 24, 2023