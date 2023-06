Nadia Jémez cuenta lo que le pasó con Piqué en un parking: "Me hizo pasar una vergüenza..."

Nadia Jémez, hija del entrenador de fútbol Paco Jémez, ha compartido un vídeo en sus redes sociales hablando de su ruptura con Javi Buyer, conocido creador de contenido y presidente de XBuyer, uno de los equipos que juegan en la Kings League de Piqué.

La creadora de contenido ha contado, además, algún episodio que ha compartido con el exjugador del Fútbol Club Barcelona. "Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá mi edad, y lo deja todo, se divorcia de su mujer y hubo el escándalo que hubo. A mí no me transmite confianza", ha empezado diciendo.

Después ha pasado a narrar situaciones que ha vivido con él: "Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás".

"Una vez una iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal pues no sé por qué y entrar a ciento y pico en un parking. El señor del parking lo que hizo fue decirle 'mira, no puedes entrar así'. Le contestó de una manera... 'Sí, vale, genial, cómprate un amigo'. Yo diciendo por favor que me saquen de aquí. Qué hago aquí, no me lo podía creer. Me hizo pasar una vergüenza...".