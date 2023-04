Natalia relata las dificultades que tenía al trabajar con Bertín Osborne en televisión

El mundo de la televisión siempre depara situaciones peculiares más allá de que estén previstas y estudiadas: una determinada puesta en escena, que todos los elementos y protagonistas sigan el guion previsto y que cada uno de los integrantes, tanto delante como detrás de las cámaras, lleve a cabo su función de la mejor manera posible.

Por este motivo casi nunca es recomendable, salvo excepciones puntuales, que la improvisación se adueñe del escenario. Uno de estos episodios lo ha relatado la exconcursante de OT, cantante y presentadora Natalia.

En un vídeo de Tiktok, publicado por el usuario @somoskapra, se puede ver a la artista relatando una de las muchas anécdotas que ha experimentado delante de los focos mientras rodaba un programa con uno de los presentadores y también cantante, más conocidos en España: Bertín Osborne.

Según cuenta Natalia, una de las cosas que más le preocupaba cuando tenía que grabar con el veterano presentador, era la diferencia de altura entre ambos, ya que, como ella misma especifica, mide 1,62, mientras que Bertín supera el 1,90.

Con el objetivo de disimular la gran diferencia de estatura, la cantante confiesa que tenía que ponerse los tacones "más altos del mercado" además de que los estilistas la peinaran de una determinada manera para disminuir aún más esta diferencia.

Además de esta situación, Natalia también recuerda otra peculiaridad de Bertín: nunca se aprendía el guion. "Antes de grabar me avisaron: 'estúdiate los tuyos y los suyos'", afirma la cantante.

"Yo me estudiaba su parte y la mía y cuando le daba paso él me decía '¿Qué? ¿Qué es lo siguiente?' Y yo decía 'mierda, me toca a mí decirlo"", confiesa entre risas Natalia Rodríguez, que compartió escena con Bertín en Grand Prix, el programa veraniego emitido en Antena 3 durante 2008.