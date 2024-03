Niño Becerra avisa de 'la soga de la marca blanca': lo que debes saber si compras la marca del súper

El popular economista Santiago Niño Becerra ha alertado de un fenómeno que está empezando a percibir en los supermercados y que podría denominarse como 'la soga de la marca blanca'.

Esto consistiría en que las grandes cadenas de supermercados no tengan interés en que los precios de los productos bajen demasiado porque así potencian sus propias marcas, más baratas y con las que tienen mucho mayores márgenes de beneficio.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Creo que los precios de los alimentos no seguirán disparados, pero que no bajarán es segurísimo porque no ha pasado nada. Hemos llegado a un punto en que estas grandes cadenas tienen fuerza para regular la oferta de sus servicios en función de sus necesidades. Y evidentemente negocian un precio de compra", ha explicado Becerra en Cataluña Radio.

"Es posible que por esto los precios no suban más: las grandes cadenas están aprovechando esta situación para potenciar su marca blanca. De hecho, la cuota de mercado de las marcas blancas se está incrementando por una cuestión de precio", ha señalado.

"Es otra razón por la que una gran cadena puede intentar regular más o influir más en el precio del producto no blanco para potenciar su marca blanca por una razón muy sencilla: porque con la marca blanca la cadena tiene un margen más grande de beneficio", ha avisado.

Por otro lado, Niño Becerra ha explicado que "en la agricultura hay una realidad: el que produce no es el que vende directamente al consumidor".

"Hay una cadena que no es uniforme. La oferta, la producción de los agricultores, es mucha, los consumidores son muchos también, pero por el medio hay una cadena logística y de distribución con pocas personas jurídicas que son las que realmente tienen la fuerza", ha subrayado.

Ahí, según dice, hay varios problemas. Por ejemplo, que "esta fuerza de negociación va en contra del productor y además al agricultor cobra poco en relación con el precio de venta pero a la vez muchas veces cobra tarde".

"Por ejemplo, el precio de la manzana golden puede ser 16 veces superior al precio que le pagan al agricultor. La única forma que tienen los agricultores es unirse, porque cuando Mercadona negocia o Carrefour negocia no negocian 36 personas, sino una. Los agricultores deberían negociar también con una sola voz. Pero el español es muy individualista", ha lamentado.