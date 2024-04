Niño Becerra sorprende con su valoración del mayor 'atraco' que se ha visto en la Feria de Sevilla

El economista Santiago Niño Becerra ha valorado desde su punto de vista una de las polémicas que rodea a la Feria de Sevilla, que es el alto precio que se está teniendo que pagar para ir y volver al recinto en Cabify y en Uber.

En concreto, una persona aseguraba hace unos días en la radio que había sido víctima de un tremendo palo: "He pagado 150 euros por una carrera de 11 minutos, desde el centro de Sevilla hasta la Feria". Y añadía: "Esto no es una tarifa dinámica, es un robo a mano armada".

Ahora Niño Becerra se ha referido en la Cadena Ser a ese caso en concreto después de que Carles Francino lo calificase de "atraco a mano armada".

"Lo primero que habría que saber, que yo no lo sé, es si a la hora del día que esta persona encargó este servicio y pagó estos 150 euros, tenía una alternativa o no la tenía. Si no la tenía, si no había ninguna otra alternativa distinta a la de andar, estaríamos ante un posible caso de dominio de mercado", ha subrayado.

Con lo cual, ha seguido Niño Becerra, "las autoridades algo tendrían que decir". Dicho eso, ha avisado: "Ahora bien, si había alternativas, me refiero a un transporte distinto, a una compañía de taxis, por ejemplo, que tienen precios regulados (...) si esta persona quiso contratar los servicios de una compañía VTC, yo creo que es su decisión".

Ante eso, en el plató han mostrado su sorpresa: "¡Hombre, hombre!". Según el economista, "estas compañías siempre han dicho y han aplicado que sus precios varían en función de la demanda".

Francino le ha dicho que, pese a eso, la situación le parece "un abuso" porque "a lo mejor la alternativa es esperarte tres horas porque no hay más taxis". "Me parecen unas reglas de mercado selváticas", ha criticado.