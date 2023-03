La oferta de trabajo en un centro de mayores de Valencia que indigna (y mucho) a Twitter

Héctor Castiñeira, enfermero y divulgador, ha compartido a través de su conocida cuenta de Twitter Enfermera Saturada una oferta de empleo en un centro de mayores de Valencia que está generando una gran indignación en Twitter.

Desde la red social, ha compartido una imagen del anuncio en la que la empresa revela que busca contratar a una enfermera, con una experiencia mínima de un año, ofreciendo un contrato de un mes para "cubrir vacaciones" y, tras una jornada completa, percibirá un sueldo bruto de 850 euros.

"Centro de mayores en Valencia busca graduada en enfermería. - Experiencia laboral: 1 año. - Contrato: 1 mes a jornada completa. - Salario bruto: por debajo del mínimo interprofesional.", ha señalado en el tuit, junto a una imagen de la propuesta de trabajo.

Héctor Castiñeira no ha dudado en asegurar que luego hay empresas que no encuentran enfermeras. "Luego que por qué no encuentran enfermeras para los centros de mayores", ha señalado en redes.

La oferta de trabajo ha generado un importante revuelo en Twitter y decenas de personas no han dudado en dejar su opinión sobre el anuncio.