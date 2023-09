Pablo Motos se pone serio y denuncia lo que está ocurriendo: "Está cayendo mucha gente"

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, aprovechó este martes la entrevista que hizo a los actores Luis Tosar e Inma Cuesta para denunciar la estafa que se está haciendo utilizando su imagen y su nombre.

"Es una estafa con mi nombre, diciendo que me han detenido por rebelar un secreto con el que se puede ganar mucho dinero. Es una estafa para que inviertas en bitcoins y está cayendo mucha gente", aseguró.

Motos contó que el otro día, cuando fue a una parada de taxi, varios taxistas le hablaron de esta estafa y le revelaron que ellos habían caído: "La estafa se llama Despellejacerdos y te quitan todo el dinero poco a poco".

"Primero pones una cantidad en una plataforma falsa donde parece que vas ganando dinero, pero te hacen poner más y cuando quieres sacarlo no puedes. Entonces te llama un supuesto abogado que te ayuda pero al que le tienes que pagar. Tras esto, te llama un policía que te dice que has invertido de forma fraudulenta y al que también le tienes que pagar", detalló.

De nuevo, Motos recalcó que está cayendo mucha gente y destapó que los que están cobrando de esta publicidad son Google, Facebook e Instagram: "Ellos dicen que no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad, pero sí cobran esa millonada de dinero que les entra de parte de estas empresas. Deberían denunciarlo y no ser cómplices".

Además, reveló que le preguntó a Florentino y le dijo que no perdiera el tiempo porque cambian de sede con frecuencia y no están cuando los vas a coger. "Eso me pasó la vez que denuncié, así que esta vez le he pedido ayuda a la Unidad de Delitos Informáticos y a ver si les podemos pillar", remató.